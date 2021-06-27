32-летний полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус.

Его изолировали на 10 дней и освободили от участия в матче 1/8 финала Евро-2020 с Испанией, который состоится завтра, 28 июня, в Копенгагене.

Все остальные игроки хорватской сборной сдали отрицательные тесты.

На чемпионате Европы Перишич сыграл в трех матчах и забил по мячу Чехии и Шотландии, а также отдал одну результативную передачу.

Хорватия вышла в 1/8 финала со второго места в группе D. С Испанией команда Златко Далича сыграет завтра в 19:00.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.