Евро-2020: Роналду забил на групповом этапе больше, чем 75% команд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках группового этапа Евро-2020 сумел отличится в воротах соперников пять раз.

Таким образом, вингер Ювентуса забил больше голов, чем 75% команд, участвующих на турнире.

В 1/8 финала Евро-2020 португальцы сыграют со сборной Бельгии.

Матч пройдет на стадионе Ла Картуха в Севилье и начнется 27 июня в 22.00.

Евро-2020: результаты матчей и турнирная таблица

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи принимают 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Подробнее о результатах матчей, а также турнирной таблице читайте в материале Фактов ICTV.