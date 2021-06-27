Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Евро-2020: Роналду забил на групповом этапе больше, чем 75% команд

Криштіану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках группового этапа Евро-2020 сумел отличится в воротах соперников пять раз.

Таким образом, вингер Ювентуса забил больше голов, чем 75% команд, участвующих на турнире.

В 1/8 финала Евро-2020 португальцы сыграют со сборной Бельгии.

Матч пройдет на стадионе Ла Картуха в Севилье и начнется 27 июня в 22.00.

Евро-2020: результаты матчей и турнирная таблица

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи принимают 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Подробнее о результатах матчей, а также турнирной таблице читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка