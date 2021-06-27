Евро-2020: Роналду забил на групповом этапе больше, чем 75% команд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках группового этапа Евро-2020 сумел отличится в воротах соперников пять раз.
Таким образом, вингер Ювентуса забил больше голов, чем 75% команд, участвующих на турнире.
В 1/8 финала Евро-2020 португальцы сыграют со сборной Бельгии.
Матч пройдет на стадионе Ла Картуха в Севилье и начнется 27 июня в 22.00.
Евро-2020: результаты матчей и турнирная таблица
11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Матчи принимают 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.
Подробнее о результатах матчей, а также турнирной таблице читайте в материале Фактов ICTV.