27 июня сборная Бельгии в рамках 1/8 финала Евро-2020 сыграла против команды Португалии в Севилье.

С начала матча обе команды профессиональных футболистов были настроены на бесспорную победу в этой игре.

Роналду (Португалия) пытался пробить со штрафного, Куртуа (Бельгия) перед собой отбил мяч, однако защитники подстраховали.

Счет в пользу Бельгии открыл Торган Азар. Футболист с угла штрафной пробил в сторону дальней штанги, однако вратарь сборной Португалии не смог отбить атаку.

Во время первого тайма два игрока из Португалии (Диогу Дало и Жоау Пальинья) получили желтые карточки. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу Бельгии.

Во втором тайме началась кровавая борьба за победу. Диогу Жота (Португалия) получил мяч около 11-метровой отметки, однако футболист пробил выше ворот.

Томас Вермален (Бельгия) жестко сыграл против соперника неподалеку своей штрафной и получил желтую карточку.

Тоби Алдервейрелд (Бельгия) получил желтую карточку, сбив соперника на фланге. Пепе (Португалия) жестко сбил Торгана Азара и получил за это предупреждение.

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Португальцы не смогли реабилитироваться после многочисленных нападений бельгийцев. В конце концов матч завершился со счетом 1:0 в пользу Бельгии.

Сборная Бельгии в 1/4 финала Евро-2020 встретится с командой Италии. Игра начнется в 20.00 2 июля в Мюнхене.