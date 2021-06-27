27 июня в Будапеште в матче 1/8 финала Евро-2020 встретились игроки сборной Нидерландов и Чехии.

Футбольная игра с самого начала была напряженной. Футболисты с обеих команд продемонстрировали сильное желание одержать победу в этом поединке.

Стартовые составы

Нидерланды: Стекеленбург – де Врей, де Лигт, Блинд – Думфрис, де Роон, де Йонг, Ван Анхольт – Вейналдум – Депай, Мален.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вергхорст, Тимбер, Гакпо.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Каллас, Кадержабек – Соучек, Голеш – Масопуст, Шевчик, Барак – Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчик, Янкто, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекхарт, Пешек, Садилек.

На 8 минуте чехи пошли в напористую атаку. Она завершилась блестящей передачей Масопуста под удар Бараку. Однако рикошет от Де Лигта спас вратаря.

На 42 минуте Деппа получил передачу и пробросил сквозь двоих защитников на Ван Анхольта, который с убойной дистанции пробил мимо правой штанги. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Во втором тайме Дюмфрис в верховой борьбе за мяч заехал Кадержабеку локтем по лицу — желтая карточка. На 54 минуте Цоуфал за срыв атаки получил красную карточку.

Вскоре Барак принял мяч в штрафной и на исполнение бил в дальний угол. Дюмфрис бросился и принял удар на себя.

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Прошла подача со штрафного, а Голеш головой переправил мяч в ворота. Счет открылся в пользу чехов. Вскоре за ним второй мяч попал в ворота в пользу сборной Чехии.