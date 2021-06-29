Испанский вратарь забил гол в собственные ворота

Сборная Испании пропустила курьезный автогол после удара с центра поля.

Вратарь Унаи Симон на 20-й минуте поединка 1/8 финала против Хорватии в штрафной не сумел принять пас из центра поля от своего игрока, и от его ноги мяч отскочил в ворота.

На 20-й минуте матча испанцы разводили мяч на своей половине поля. Мяч почти у центральной линии попал в Педри, который решил отдать пас на своего голкипера Унаи Симона.

Голкипер легкомысленно отнесся к этому моменту. Он хотел остановить мяч ногой, но тот пролетел над ней и залетел в ворота. Так счет в матче был открыт.