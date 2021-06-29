Сегодня, 28 июня, путевку в четвертьфинал турнира разыгрывает Хорватия и Испания. В эти минуты матч проходит в Дании.

Обновлено 21.40. В поединке Хорватия-Испания с курьезным голом голкипера сильнее стали испанцы. Победа — 5: 3.

Испания в очередной раз доказала преимущество на поле и стопроцентный контроль мяча.

Эти сборные являются одними из самых интересных на нынешнем Евро.

Хорваты с большим трудом оказались в плей-офф, уступив в группе Англии (0: 1), вырвав ничью в Чехии (1: 1) и переиграв в ключевом поединке Шотландию (3: 1).

Испанцы также едва получили место в 1/8 финала турнира. Подопечные Луиса Энрике сыграли две ничьи со Швецией (0: 0) и Польшей (1: 1) и разгромили Словакию (5: 0).

В стартовый состав Хорватии входят: Ливакович, Чалет-Царь, Вида, Гвардиола, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.

Испания: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Бускетс, Коке, Торрес, Сарабия, Педри, Мората.

Испанцы активно начали поединок 1/8 финала, но до завершающего удара дело доходило редко.

Хорваты повели на 20-й минуте.

Вратарь Унаи Симон на 20-й минуте поединка 1/8 финала против Хорватии в штрафной не сумел принять пас из центра поля от своего игрока, и от его ноги мяч отскочил в ворота.

Фурия Роха возобновила позиции в конце тайма. Пабло Сарабия мощно с рикошетом забил мяч.

Затем Ферран Торрес подал от левого края на дальнюю штангу, а Аспиликуэта вколотил мяч в сетку головой.

На 77-й минуте испанцы забили третий раз благодаря Пау Торресу, который сыграл по диагонали с собственной половины на правый фланг, где Ферран Торрес убежал от Гвардиола и перехитрил голкипера хорватской сборной.

На 85-й минуте после передачи Модрича Мислав Оршич таки доставил мяч за линию ворот.

Арбитр добавляет время. Поэтому, Хорватия перевела матч в овертайм. Марио Пашалич сыграл головой в сторону Симона.

Испанцы еще дважды забивают. Сначала Мората отправил мяч в сетку после паса Данные Ольмо.

А за три минуты Микель Оярсабаль забил пятый гол сборной Испании.

Испания победила и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Завтра, 29 июня, в Глазго на Хэмпден Парк в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции.