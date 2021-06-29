Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне матча Швеция-Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне ключевого матча Евро-2020 признался, что в третьем матче украинской команде не удалось то, что планировалось. Но на поединке 29 июня она может реабилитироваться.

На вопрос о преимуществах Швеции над Украиной Андрей Шевченко однозначно не ответил.

— Я не думаю, что правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры, — сказал он.

При этом он выразил надежду, что болельщики из украинской диаспоры в Глазго приедут и поддержат футболистов.

— Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и давать какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок, — добавил тренер.

А вот о главном тренере шведов Янне Андерссоне Шевченко отозвался с уважением, сказав, что он имеет свою философию, которая помогает ему добиваться результата.

Также Шевченко считает, что у шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества и заслуживает большого уважения.

— Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохие нападающие, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию, — сказал тренер.

В конце пресс-конференции Шевченко рассказал о тактике своей команды.

— Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать каблуки, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать, — сказал он.

Сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня.

Источник: УАФ