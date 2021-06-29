Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения против Швейцарии и выхода из Евро-2020. Футболист поделился печалью после проигрыша и извинился перед болельщиками за нереализованное пенальти.

— Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Простите за это пенальти. Я хотел помочь команде, но не удалось. Заснуть будет трудно, но, к сожалению, я очень люблю именно взлеты и падения этого вида спорта.

Мбаппе поблагодарил футбольных фанов за поддержку, а также поздравил с победой сборную Швейцарии и пожелал ей удачи.

— Я знаю, что вы, поклонники, разочарованы, но я все равно хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку и за то, что вы всегда верите в нас.

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Мбаппе не забил пенальти

В понедельник, 28 июня, сборная Франции встретилась со сборной Швейцарии. По результатам матча и овертайма счет составил 3:3. После этого прошла серия пенальти, в которой французы уступили соперникам (5: 4).

Килиан Мбаппе единственный из всей команды не забил пенальти, поэтому его назвали антигероем встречи. Евро-2020 в целом стало неудачным для футболиста, ведь он не реализовал в турнире ни одного гола.