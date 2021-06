Слава Украине прозвучало в Глазго: украинские болельщики прокричали национальный лозунг

Украинские болельщики в шотландском городе Глазго в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 скандировали национальный девиз.

В одном из ресторанов они кричали: Слава Украине – Героям слава.

Также использовались лозунги: Слава нации – Смерть врагам. По словам охранника бара, в котором собрались болельщики, проявление поддержки украинской сборной было сведено к минимуму.

Небольшие группы украинцев разбросаны по центру Глазго в преддверии матча со Швецией.

Atmosphere building very slowly in Glasgow…

Sadly restrictions and all bars being super strict on even chants — all kept t a minimum

Told off after this rendition by the bar security…

Ukrainians scattered across the city centre — not really in big groups either

???????????? pic.twitter.com/IVPFPI8eBG

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 29, 2021