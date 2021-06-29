Делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио может возглавить первая леди Джил Байден. Сейчас правительство страны рассматривает ее кандидатуру.

То, что президент США Джо Байден не планирует посещать игры, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– У нас будет делегация от Соединенных Штатов, как это было раньше, – сказала она.

Так, зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) посещал вице-президент США Майк Пенс. Летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – госсекретарь Джон Керри, а Олимпийские игры-2012 в Лондоне – первая леди США Мишель Обама.

В Японии считают, что визит первой леди США подчеркнет тесные связи между странами, поскольку американский президент поддерживает намерения Японии провести спортивное событие с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Пока же известно, что среди мировых лидеров церемонию открытия 23 июля планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон.

27 июня организационный комитет Олимпийских игр в Токио заявил, что будет требовать ежедневные тесты на коронавирус от спортсменов из Индии, Мальдивских островов, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Афганистана, где активно распространяется штамм Дельта.

Источник: Kyodo News