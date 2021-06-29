Сборная Украины по футболу 29 июня сыграет исторический матч на Евро-2020 против команды Швеции в 1/8 финала турнира. Сине-желтые впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Ожиданиями от матча Швеция — Украина в эксклюзивном интервью Фактам ICTV поделился защитник национальной команды Александр Караваев.

— Настроение значительно лучше. Когда проиграли Австрии, то были негативные эмоции, ведь понимали, чего эта игра стоит. Но прошел день и были максимально положительные эмоции, поскольку прошли дальше. Мы смотрели игру со Швецией. Сейчас работаем в обычном режиме: разбираем соперника и свою игру. Нам тренерский штаб говорит, как надо сыграть эту игру, поэтому подходим в полной боевой готовности.

— Что говорил Андрей Николаевич об этом втором шансе?

— Если есть второй шанс, то это не просто так. Все уверены и знают, что мы его заслужили благодаря проделанной работе за последние годы, а также тем матчам, что у нас были, — не только на Евро-2020, но и во время отборочного цикла. Я считаю, что это все закономерно.

— Ты верил, что результаты других команд будут в нашу пользу?

— Больше да, чем нет. Конечно, я верил, что, возможно, один-два матча могут не сойтись, но остальные так закончатся, что мы пройдем в 1/8 финала.

— Я видел, что ребята отрабатывают одиннадцатиметровые и бьют в стиле Паненки. Если дойдет до серии пенальти ты так бить будешь?

— Нет, конечно. Надо быть очень уверенным психологически, что ты так пробьешь. А также знать, что голкипер не будет стоять на месте. Это футбольные хитрости, но я точно так не буду бить.

— Какие матчи сборной Швеции ты смотрел кроме против Польши, и каковы главные козыри шведов ты можешь выделить?

— Да особо не смотрел, потому что мы или не попадали, или другие матчи смотрели. Разбирали именно матч с поляками, а также нарезки из других матчей, как они действуют в отборах, в атаке, их расположение на поле, как ведут борьбу.

— Поскольку ты играешь на фланге, то против тебя, скорее всего, будут играть Аугустинссон и Форсберг. Ты уже присмотрелся к ним, к каким-то деталям в их игре?

— По Форсбергу видно, что он очень сильный игрок, который забивает и делает большой объем работы. В принципе вся команда хорошо работает как в обороне, так и в атаке. Очень сильная и крепкая команда. Там не заметно, чтобы кто-то выпадал. Они действуют как одно целое.

— Что ты думаешь относительно главного форварда сборной Швеции Александера Исаака?

— Хороший квалифицированный футболист, который играет на хорошем уровне, но у нас тоже очень хорошая команда, которая, если хорошо сыграет и выполнит все установки тренера, то все получится.

— Наша сборная будет играть на Хэмпден Парк в Глазго. В 1960 году этот стадион принимал 127 тыс. человек. Расскажи о своих ощущениях в плане того, что ты будешь играть на таком легендарном стадионе.

— Это невероятные эмоции. Когда ты выходишь на любую игру, против любой команды, и когда огромное количество людей наблюдают за твоей игрой, то это по меньшей мере волнительно. Такие эмоции не передать. Например, тот матч против Португалии в отборе, когда Олимпийский был забит до отказа — это огромная радость и удовольствие, которое надо ценить.

— Надеешься услышать песню Червона рута в Глазго?

— Конечно надеюсь, и верю, что так и будет. Мы понимаем, что не так много болельщиков наших там будет из-за проблем с въездом в страну. И там будут только болельщики, которые там живут. Верю, что все равно приедут нас поддержать.

— Последний раз, когда мы играли против Швеции — это было Евро-2012. Ты помнишь, где ты был и смотрел ли игру?

— Да, я был дома, смотрел игру по телевизору. И очень сильно радовался, даже скакал, когда Андрей Николаевич забивал голы, особенно победный.

— Какие подсказки Андрей Николаевич давал Яремчуку или Ярмоленко перед матчем со шведами?

— Это не обсуждалось, возможно лично, с глазу на глаз. Андрей Николаевич как тренер говорит, как надо действовать команде и каждому игроку в конкретной ситуации.

— Что бы ты сказал украинским болельщикам перед этой игрой?

— Всегда только огромное спасибо за поддержку, даже когда мы проигрываем. Мы знаем об этом. Благодарю за эту поддержку, за то, что она у нас есть.

Фото: УАФ