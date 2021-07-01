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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Беседин – золотой фонд украинского футбола: Суркис о травме спортсмена

Артем Беседин

Президент киевского футбольного клуба Динамо Игорь Суркис пожелал скорейшего выздоровления Артему Беседину, получившему травму в победном матче сборной Украины против команды Швеции.

– Как и вся страна, я с волнением следил вчера за событиями в игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала историческую победу.

В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья, — рассказал Игорь Суркис.

По его словам, травма футболиста затмила эти переживания и Беседин не выходит у него из головы. По мнению Суркиса, футболист мужественно встретил удар и то, как он держал себя, отчасти затмило первые жуткие впечатления.

— Ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем, отметившим героический вклад Артема в эту победу, — подчеркнул он.

Суркис поделился, что, к несчастью, чуда не произошло и Беседину предстоит тяжелое и длительное восстановление.

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Источник: Динамо Киев

Фото: УНИАН

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