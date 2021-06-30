Во вторник, 29 июня, сборная Украины впервые вышла в 1/4 Чемпионата Европы, феерично обыграв Швецию.

Украинцы забили два гола в ворота соперников, чем вызвали шквал обсуждений в сети и прессе. Автором первого мяча стал Александр Зинченко, которого впоследствии назвали лучшим игроком матча.

Победный гол в ворота шведов реализовал Артем Довбик. Факты ICTV проанализировали реакцию шведских СМИ на матч Украина — Швеция.

Матч Украина — Швеция — реакция шведских СМИ

Шведский спортивный сайт Svenska Fans опубликовал новость о матче с заголовком Швеция — Украина 1-2 Конец кошмара. Журналисты отметили, что полученная красная карточка и низкая эффективность помешала победе Швеции, и это стало “тяжелой утратой для шведской команды”.

Издание Expressen назвало гол украинца Артема Довбика на 121-й минуте матча “холодным душем” для шведов. Авторы материала добавили, что матч был довольно сложным, а также отметили мастерство сборной Украины.

— Сложилось впечатление, что у команды Андрея Шевченко в кармане было что-то замысловатое…

Информационное агентство Afton Bladet написало, что на поле было жарко, а итоги матча назвала “большой драмой”. Шведского тренера раскритиковали за то, что он поздно воспользовался заменой игроков.

По словам журналистов, после того, как Зинченко и Форсберг забили в первом тайме, игра превратилась в “длинную позиционную войну”.

— Финал 1/8 финала чемпионата Европы между Швецией и Украиной был масштабным триллером на Хэмпден Парке в Глазго.

Шведский журналист Эрин Нива в материале с заголовком Кувалда прямо в голову назвал результат матча ужасным и болезненным. Он описал поединок такими словами — “фильм ужасов с таким ужасным концом, его стоило бы запретить”.

— А потом, когда самая продолжительная боль исчезла, ее заменила другая — кувалда прямо в голову. Удар, от которого нельзя было встать, — так описал журналист эмоции после победного гола Украины на 121 минуте.

Газета Göteborg-Posten отметила, что результат игры был жестоким и неожиданным.

Отреагировали на победу Украины против Швеции также британские издания. В частности, в The Guardian подчеркнули, что ход игры изменился после красной карточки Маркусу Даниэльссону, но обе команды выглядели истощенными. Журналисты похвалили тренера Андрея Шевченко, отметив, что при нем команда укрепилась.

— Шевченко проницательный тренер и явно улучшил Украину. Это лучшая, более активная сторона, чем та, которая хромала с последнего чемпионата Европы, не забив мяча.

Sky Sports назвали голевую передачу Александра Зинченко Артему Довбику “моментом магии”.

— После невнятного дополнительного периода времени казалось, что обеим сторонам придется довольствоваться пенальти, но запасной Довбик появился, чтобы реализовать потрясающую передачу Александра Зинченко и обеспечить драматическую победу команде Андрея Шевченко.

Журналисты также не забыли упомянуть об обновленной форме украинцев.

— Изменение формы принесло Украине пользу, — говорится в материале ВВС.

Украина — Швеция: как прошел матч

Матч Украина — Швеция состоялся 29 июня в Шотландии. Поединок закончился победой Украины со счетом 2:1.

Первый гол в ворота соперников оформил нападающий Александр Зинченко. Впоследствии Эмиль Форсберг сравнял счет.

Второй победный гол Украина забила во время второго дополнительного тайма — на 121-й минуте Зинченко отдал передачу Артему Довбику. Более подробный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале Фактов ICTV.