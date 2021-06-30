Во вторник, 29 июня, сборная Украины впервые вышла в 1/4 Чемпионата Европы, феерично обыграв Швецию.
Украинцы забили два гола в ворота соперников, чем вызвали шквал обсуждений в сети и прессе. Автором первого мяча стал Александр Зинченко, которого впоследствии назвали лучшим игроком матча.
Победный гол в ворота шведов реализовал Артем Довбик. Факты ICTV проанализировали реакцию шведских СМИ на матч Украина — Швеция.
Матч Украина — Швеция — реакция шведских СМИ
Шведский спортивный сайт Svenska Fans опубликовал новость о матче с заголовком Швеция — Украина 1-2 Конец кошмара. Журналисты отметили, что полученная красная карточка и низкая эффективность помешала победе Швеции, и это стало “тяжелой утратой для шведской команды”.
Издание Expressen назвало гол украинца Артема Довбика на 121-й минуте матча “холодным душем” для шведов. Авторы материала добавили, что матч был довольно сложным, а также отметили мастерство сборной Украины.
— Сложилось впечатление, что у команды Андрея Шевченко в кармане было что-то замысловатое…
Информационное агентство Afton Bladet написало, что на поле было жарко, а итоги матча назвала “большой драмой”. Шведского тренера раскритиковали за то, что он поздно воспользовался заменой игроков.
По словам журналистов, после того, как Зинченко и Форсберг забили в первом тайме, игра превратилась в “длинную позиционную войну”.
— Финал 1/8 финала чемпионата Европы между Швецией и Украиной был масштабным триллером на Хэмпден Парке в Глазго.
Шведский журналист Эрин Нива в материале с заголовком Кувалда прямо в голову назвал результат матча ужасным и болезненным. Он описал поединок такими словами — “фильм ужасов с таким ужасным концом, его стоило бы запретить”.
— А потом, когда самая продолжительная боль исчезла, ее заменила другая — кувалда прямо в голову. Удар, от которого нельзя было встать, — так описал журналист эмоции после победного гола Украины на 121 минуте.
Газета Göteborg-Posten отметила, что результат игры был жестоким и неожиданным.
Отреагировали на победу Украины против Швеции также британские издания. В частности, в The Guardian подчеркнули, что ход игры изменился после красной карточки Маркусу Даниэльссону, но обе команды выглядели истощенными. Журналисты похвалили тренера Андрея Шевченко, отметив, что при нем команда укрепилась.
— Шевченко проницательный тренер и явно улучшил Украину. Это лучшая, более активная сторона, чем та, которая хромала с последнего чемпионата Европы, не забив мяча.
Sky Sports назвали голевую передачу Александра Зинченко Артему Довбику “моментом магии”.
— После невнятного дополнительного периода времени казалось, что обеим сторонам придется довольствоваться пенальти, но запасной Довбик появился, чтобы реализовать потрясающую передачу Александра Зинченко и обеспечить драматическую победу команде Андрея Шевченко.
Журналисты также не забыли упомянуть об обновленной форме украинцев.
— Изменение формы принесло Украине пользу, — говорится в материале ВВС.
Украина — Швеция: как прошел матч
Матч Украина — Швеция состоялся 29 июня в Шотландии. Поединок закончился победой Украины со счетом 2:1.
Первый гол в ворота соперников оформил нападающий Александр Зинченко. Впоследствии Эмиль Форсберг сравнял счет.
Второй победный гол Украина забила во время второго дополнительного тайма — на 121-й минуте Зинченко отдал передачу Артему Довбику. Более подробный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале Фактов ICTV.