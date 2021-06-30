Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Швецией и выход в 1/4 Евро-2020. Также звездный вратарь поделился, что сбылось его желание — встретить День рождения на Чемпионате Европы.

— Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча! Без исключений! Большой привет профессиональным диванным критикам.

Перед решающим матчем, 28 июня, Андрею Пятову исполнилось 37 лет. Незадолго до этого он поделился, что на двух предыдущих чемпионатах загадывал желание встретить День рождение на Евро-2020, а удалось это только в этом году.

— Вот и желание сбылось, — написал Пятов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Матч Украина — Швеция

Во вторник, 29 июня в Шотландии состоялся матч Украина — Швеция, благодаря которому сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро-2020. Поединок завершился со счетом 2:1 по итогам основного времени и двух дополнительных таймов.

Александр Зинченко открыл счет в первом тайме и стал лучшим игроком матча. После того, как шведы сравняли счет, автором победного гола стал Артем Довбик, который получил передачу от Зинченко.

Детальный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале.