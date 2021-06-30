Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями после поражения от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020. По его словам, для команды Швеции это очень жесткий результат.

Он заявил, что футболисты и тренерский штаб разочарованы таким результатом.

— Нам очень трудно. Мы разочарованы. Моя команда действовала хорошо, и во втором тайме мы должны были решать судьбу поединка в свою пользу. Это очень жестокий для нас результат. Мы должны пережить это падение вместе, — сказал он.

Отметим, сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в напряженном матче прошли дальше после гола Артема Довбика во втором экстратайме.

Видео и обзор матча Швеция — Украина доступен на сайте Факты ICTV.

Источник: УАФ

Фото: УАФ