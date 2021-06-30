Полузащитника сборной Украины Александра Зинченко признали лучшим игроком игры 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции (2:1) и присвоили ему звание Лев матча.

Сам же футболист заслуженную награду отдал форварду Артему Беседину, получившему жуткую травму во время игры и выбившему из чемпионата Европы.

Об этом Зинченко официально заявил в интервью Украинской ассоциации футбола, назвав Беседина настоящим героем игры.

— Хотел поблагодарить всех болельщиков за поддержку и за те эмоции, которые мы пережили. Это большое достижение для всей страны, — отметил он.

В то же время Зинченко поблагодарил за признание и сообщил, что хочет отдать свой приз Беседину.

— Этот футболист прошел много испытаний за последние годы, — добавил полузащитник.

Как объяснил Зинченко, Артем был в хороших кондициях, он вышел на замену и дрался, как настоящий лев.

Поэтому, как добавил Александр, эту награду он полностью заслужил.

— Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мою позицию — сказал Зинченко.

29 июня игрок сборной Швеции Маркус Даниельсон в овертайме въехал нападающему Артему Беседину прямой ногой в лодыжку, после чего получил красную карточку.

В то же время сам Артем был вынужден закончить игру и покинуть поле.

Источник: УАФ