Сборная Украины после победы над Швецией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы обновила свое достижение и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

Сине-желтые не сдерживали эмоций после финального свистка арбитра на Хэмпден Парк в Глазго и перенесли празднование в раздевалке команды.

Игроки охотно делились видео своих эмоций в социальных сетях.

Особая атмосфера после матча царила в раздевалке команды, где футболисты устроили зажигательные танцы.

На кадрах запечатлены форвард Роман Яремчук и полузащитник Евгений Макаренко.

А также свои танцевальные скиллы продемонстрировал опорник Тарас Степаненко.

После матча со шведами главный тренер сборной Андрей Шевченко отметил, что сейчас у команды есть время порадоваться, ведь команда на следующий день берет курс в Рим, где ее ждет битва с Англией за выход в полуфинал Евро-2020.

Также Шевченко добавил, что игра с англичанами будет тяжелой.

Матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по киевскому времени. Победитель этой пары встретится с победителем дуэли между Чехией и Данией, которые в конце концов определят одного из финалистов турнира.

В другой ветке сетки финалистов будут определять пары команд Бельгия — Италия и Швейцария — Испания.

Фото: УАФ