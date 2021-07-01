Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, занявший четвертое место в списке лучших игроков чемпионата Европы, хочет направить призовые бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям.

Об этом рассказал агент полузащитника желто-синих Вадим Шаблий.

— На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала Евро-2020, — заявил он.

По словам Шаблия, все бонусы, которые Ярмоленко получит за выступление в финальном матче Евро-2020, направят на помощь больным и нуждающимся несовершеннолетним.

В то же время агент отметил, что он вместе с капитаном сборной Украины планируют вместе контролировать расход денег в благотворительном фонде.

По его мнению, о таком поступке лидера желто-синих должна знать вся страна.

29 июня сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в рамках игры 1/8 финала чемпионата Европы.

Таким образом подопечные Андрея Шевченко впервые в истории вышли в 1/4 финала Евро-2020.

Факты ICTV подготовили обзор матча Швеция — Украина, где наши игроки получили исторический триумф.

Источник: Zbirna