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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа

збірна україни

30 июня сборная Украины провела первую тренировку на стадионе Ферхилл в Глазго после получения исторической победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1).

В 9.00 по местному времени подопечные Андрея Шевченко позавтракали в гостинице Crowne Plaza, а уже в 10.30 отправились на занятия.

На арене Ферхилл наши игроки работали накануне своего триумфа, 29 июня.

Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Евро-2020: сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа
Сборная Украины провела первую тренировку после исторического триумфа / 4 фотографии

В частности, во второй тренировке на этом поле тренировалось 24 футболиста сборной Украины.

Расположение национальной команды покинул нападающий Артем Беседин, получивший жесткую травму в ожесточенном поединке со шведами.

Часть команды, которая 29 июня вышла на арену в первом тайме на начальных минутах, выполнила традиционный комплекс восстановительных упражнений, а затем перешла к стретчингу.

Остальные игроки провела интенсивное занятие, которое длилось час.

Вечером желто-синие отправятся из Глазго в Рим, где уже 3 июля встретятся с командой Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Сборная Украины поселится в отеле Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.

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Фото: УАФ

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