Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который забил победный гол в ворота шведов на Евро-2020 в 1/8 финала, выложил пост в соцсети на украинском языке после критики. Ряд общественных деятелей раскритиковали его за комментарии на русском языке после матча.

Свой пост украинском языке он выложил в Instagram.

— Хочу поблагодарить болельщиков за неистовую поддержку и веру/ Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью команды! — написал он.

Примечательно, что родители нападающего общаются на украинском. Это стало известно после того, как их показали в сюжете на телевидении.

Напомним, 29 июня в матче Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020 Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Нападающий забил мяч на 121-й минуте встречи. Со счетом 2:1 сборная Украины победила команду Швеции и впервые вошла в 1/4 финала Евро.

Как в Черкассах отреагировали на триумф Довбика на Евро-2020, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: УАФ