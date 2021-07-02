Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением относительно предстоящего матча со сборной Англией за путевку в полуфинал Евро-2020. По его словам, у Англии есть слабые места.

Об этом он заявил на пресс-конференции 2 июля.

Зинченко признал, что англичане сильны. В частности, об этом свидетельствует статистика.

— Цифры говорят сами за себя, Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места, — заявил украинский футболист.

Он уверен, что для победы каждый игрок сборной Украины должен провести лучший матч в своей жизни.

— Чтобы пройти в следующую стадию, каждый футболист нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни, — сказал Зинченко.

Он также отметил, что для него “большая честь и гордость носить футболку сборной Украины”.

Напомним, завтра, 3 июля, сборная Украины встретится со сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. Матч пройдет на Стадио Олимпико в Риме в 22.00 по киевскому времени.

Фото: УАФ