Сборная Украины творит историю на глазах, выйдя в 1/4 финала Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко сейчас в восьмерке сильнейших команд континента.

В четвертьфинале турнира сине-желтых ждет сложное испытание под названием сборная Англии. Команда трех львов — сейчас главный фаворит Евро-2020.

Этому способствовали не столько невероятная игра, ведь британцы придерживаются на турнире оборонного и несколько примитивного футбола, сколько значительно более легкая ветвь в сетке, чем у Бельгии, Италии или Испании.

В поддержку дружины Андрея Шевченко перед матчем с родоначальниками футбола полиция Николаевской области и ансамбль Южный Патруль записали песню. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Полиция Николаевщины.

— Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские — не исключение. Наш ансамбль Южный Патруль посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение, — прокомментировал песню глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

В тексте песни присутствует немножко странный текст с фразой о православном мяче, но пользователи на видеоплатформе восторженно комментируют работу полицейских.

Кроме полицейских, украинские воины на передовой записали стихотворение, в котором желают футболистам не сдаваться и верить в себя.

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

В комментариях к посту с видео пользователи писали, что футболисты молодцы, но настоящие герои — это военные. Пишут Героям Слава! и желают победы на обоих фронтах — футбольном и в войне с оккупантами.

Игра Украина — Англия состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. На кону противостояния — билет в полуфинал турнира.