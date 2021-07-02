Российский пилот команды Хаас, сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита пожелал сборной Украины победить на Евро-2020.

Никита признался, что болеет за украинцев на чемпионате Европы после вылета сборной России.

— Я очень надеюсь, что Украина победит. Несмотря на то, что сейчас Украина и Россия — две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей, — говорит Мазепин.

По его мнению, для болельщиков победа Украины стала бы чем-то особенным. Он надеется на триумф нашей сборной.

Также гонщик оценил шансы желто-синих в матче с Англией в рамках 1/4 финала Евро-2020.

— 99% людей, с которым я работаю, говорят it’s coming home (футбол возвращается домой, песня группы Lightning Seeds — Ред.), Но я надеюсь, что этого не произойдет, — прокомментировал Мазепин.

Источник: GPfans.com

Фото: Никита Мазепин