В Украине 45% граждан считают себя футбольными болельщиками. Об этом свидетельствует новое исследование социологической группы Рейтинг.

По результатам опроса 54% украинцев не считают себя поклонниками футбола.

Большинство футбольных фанов оказалось среди жителей Запада Украины, старшего поколения, а также мужчин.

В то же время 54% граждан смотрят матчи Евро-2020. К тому же 14% интересуются всеми играми, а 40% включают отдельные матчи.

46% украинцев Евро-2020 не смотрят вообще.

А вот среди футбольных болельщиков абсолютное большинство просматривают матчи Евро-2020.

Кто выиграет Евро-2020

Украинцы по-разному видят финал Евро-2020. 36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина.

18% убеждены, что это будет Англия, 15% — Италия, 10% — Испания, 7% — Бельгия, 2% — Дания, по 1% — Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины.

Отметим, что исследование было проведено среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Данные определены на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Сегодня сборная Украины и команда Англии встретятся на Стадио Олимпик в Риме в рамках матча 1/4 финала Евро-2020.

Источник: Рейтинг