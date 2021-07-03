Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией.

Футболист рассказал, что общался с правым защитником сборной Англии и клуба Кайлом Уокером по поводу предстоящей игры.

— Кайл — веселый парень, очень много юмора, но на самом деле, как я уже говорил ранее, друзья друзьями, но как только выйдем на футбольное поле, там уже друзей никаких не будет, — высказал свое мнение относительно игры Зинченко.

Игрок также сказал, что не считает победу украинской сборной в Евро-2020 героизмом.

— Героями, я считаю тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради страны и т.д., а мы просто делаем свою работу и стараемся делать ее по максимуму. Да, мы вышли в такую ​​стадию. Для сборной это большое достижение, но никто не собирается останавливаться, — добавил игрок.

Зинченко отметил, что решаться исход матча 1/4 финала Евро-2020 Украина с Англией будет в одной игре, поэтому все возможно.

Матч Украина — Англия состоится на римском Стадио Олимпико уже сегодня.

Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

О том, какие шансы на победу сборной Украины и ее проход в следующую стадию читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Футбол 1