В Брюсселе произошли стычки с участием болельщиков, которые трудно восприняли поражение национальной сборной Бельгии по футболу на Евро-2020.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу. Беспорядки начались после матча Евро-2020 между Бельгией и Италией. Бельгия проиграла со счетом 2:1, а Италия вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу.

По словам полицейского местной службы Брюсселя Оливье Слосса, копы вмешались после того, как толпа напала на человека, несущего флаг Италии.

Затем группа забросала полицейских и витрины всеми вещами, попавшими под руку. Несколько людей ворвались в спортивный магазин на главной торговой улице и пытались его ограбить. Двоих правонарушителей задержали на месте происшествия.

Также в муниципалитете Лимбург в Берингене полиция пыталась разогнать драку между фанатами сборной Италии. Как и в других бывших шахтерских поселениях в провинции Лимбург, здесь проживает значительное количество жителей итальянского происхождения.

Сегодня состоится матч Украина — Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу. Посмотреть матч Украина — Англия можно на нескольких телеканалах.

Источник: The Brussels Times