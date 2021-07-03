В Харькове хорек Харли сделал свой прогноз на матч сборной Украины и команды Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает Харьковский зоопарк на своей странице в социальной сети Facebook. 29 июня профессиональные украинские спортсмены одержали легендарную победу в матче против сборной Швеции, выйдя в 1/4 финала Евро-2020.

Украинская футбольная команда прошла в восьмерку сильнейший сборных чемпионата Европы. 3 июля состоится напряженный матч против команды Англии, после которого будет известно, попадет ли сборная Украины в полуфинал Евро-2020.

Хорек-предсказатель Чарли не остался в стороне и сделал свой прогноз относительно этой игры. Для предсказания перед ним поставили изображения флагов Украины и Англии.

Без лишних раздумий Чарли уверенно выбрал сине-желтый флаг Украины. В Харьковском зоопарке подчеркнули, что верят в паранормальные способности животного, а также поддерживают сборную Украины по футболу и ждут победу в этом поединке.

Букмекеры уже также озвучили свой прогноз относительно легендарного поединка. Согласному прогнозу букмекеров на матч Украина — Англия, игра будет непростой и зрелищной.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Игра между профессиональными командами начнется в 22.00 по киевскому времени.

Несколько телеканалов будут транслировать футбольный матч Украина — Англия. Где смотреть поединок спортсменов — читайте в материале на Фактах ICTV.