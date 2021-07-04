Все игроки были прекрасны в матче Англия — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2020. Сыграть настолько хорошо при таком давлении — это впечатляет.

Об этом заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, суммируя матч с Украиной (4:0).

— Командный дух просто феноменальный. Кто бы ни выходил на поле, команда в плане психологии просто невероятная. Это главное, о чем я думаю, — прокомментировал он.

Как объяснил Саутгейт, он больше энергии тратит на то, чтобы поволноваться за тех, кто не примет участие в игре.

— Потому что все они хорошие футболисты, не заслуживающие того, чтобы их оставляли вне состава, — добавил он.

По его словам, все игроки выкладываются на тренировках и их уровень не зависит от выбора тренера.

— Мы просто должны правильно подстраиваться под конкретные матчи, — сказал Саутгейт.

По его словам, все игроки сборной Англии во время всей игры были прекрасны.

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 Украина разгромно уступила Англии со счетом 0:4.

Факты ICTV написали обзор матча Украина — Англия, где подробно расписали игру и все самые острые ее моменты.

Источник: ВВС