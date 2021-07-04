Финальная четверка на Евро-2020 по футболу определена. Англия встретится с Данией в полуфинале после того, как скандинавы выиграли встречу с Чехией со счетом 2:1 в Баку, всего за несколько часов до победы трех львов.

В другой сетке турнира Италия впечатляюще выбила Бельгию из Чемпионата Европы по футболу, а сборная Испании уверенно переиграла Швейцарию в серии пенальти.

Осталось всего две игры в полуфинале Евро-2020, которые пройдут вечером 6 и 7 июля. Четыре национальные команды и их болельщики сейчас витают в облаках, однако предстоит проделать сложную работу, чтобы выйти в финал, напоминает издание Independent.

Италия — Испания: шансы на выход в финал Евро-2020

Беспокойство во время полуфинала Чемпионата Европы по футболу может вызвать матч Италии с Испанией. По мнению издания The Guardian, команда Италии настолько заряжена энергией, что может сделать все для победы, в частности, сокрушительно разбить испанцев.

Однако Испания может обыграть итальянцев своей тактикой и хитрыми маневрами. В свое время как Италия, так и Испания смогли обыграть Англию, однако кто знает, как пройдет поединок между одними из самых сильных команд Евро-2020?

Энтузиазм Англии

Англия во второй раз подряд выходит в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Команда сборной не пропустила ни одного гола в этом турнире. Тренер английской сборной Гарет Саутгейт только что достиг своей главной цели в Евро-2020 — попасть в финальную четверку, пишет The Guardian.

По мнению издания, Саутгейт знает все о своих игроках и о том, что именно им нужно сделать для победы в футбольном матче. При чем намного больше, чем любой другой спортивный эксперт.

Сборная Англии смогла найти своих поклонников и даже несмотря на то, что количество болельщиков Англии на стадионе Олимпико в Риме ограничили, поддержка все равно была очень заметной, отметил журналист Том Бассам.

Матч с Англией — почему датчане победят

Теперь начнутся по-настоящему тяжелые поединки, поскольку Дания не собирается проигрывать в полуфинале. В суматохе славы сборная Англии забыла об игре датчан с командой Чехии.

Дания может разбить всех соперников, поскольку сборная этой страны хорошо натренирована. И это не говоря уже о том, что они отобрали у Англии четыре очка благодаря впечатляющим выступлениям в Лиге наций, считает The Guardian. Однако получится ли у них попасть в финал Чемпионата Европы?

Дания может разрушить мечты Англии, продемонстрировав организованность и решимость бороться за свою победу. Если Англия сможет это пережить, тогда мир увидит незабываемый финал Евро-2020 по футболу.