Жена Андрея Шевченко поддержала сборную Украины

Жена тренера украинской команды Андрея Шевченко модель Кристен Пазик поддержала сборную Украины после проигрыша национальной команде Англии (0: 4).

Пазик в Instagram опубликовала пост, в котором высказалась о судьбе Украины на Евро-2020.

— Вечер был на самом деле тяжелым. Я так переживала, что не смогла смотреть матч. Из-за того, что живем в Англии и гражданства Великобритании было еще труднее. Но я горжусь тем, что достигла сборная Украины. Спасибо всем за поддержку на этом пути, движемся дальше. Поздравляю, Англия, — написала Пазик.