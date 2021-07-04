Жена Андрея Шевченко поддержала сборную Украины

Жена тренера украинской команды Андрея Шевченко модель Кристен Пазик поддержала сборную Украины после проигрыша национальной команде Англии (0: 4).
Пазик в Instagram опубликовала пост, в котором высказалась о судьбе Украины на Евро-2020.
— Вечер был на самом деле тяжелым. Я так переживала, что не смогла смотреть матч. Из-за того, что живем в Англии и гражданства Великобритании было еще труднее. Но я горжусь тем, что достигла сборная Украины. Спасибо всем за поддержку на этом пути, движемся дальше. Поздравляю, Англия, — написала Пазик.
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В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией. Матч состоится в среду, 7 июля. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на Евро-2020.
Фото: Getty Images