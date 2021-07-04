Ни одно поражение не сломает Украину. Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

С такими словами президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины и поблагодарил за игру в рамках 1/4 финала Евро-2020.

— Мы сожалеем, нам больно, но не стыдно. Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие, — говорит глава государства.

По его словам, мы имеем прекрасную молодую команду, получившею важнейший опыт и ставшею еще сильнее.

Также, как добавил Зеленский, мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.

— Наши главные победы — впереди. Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола, — заметил украинский глава.

Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об’єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

Также президент отметил и поддержку, которую имела наша сборная на Евро-2020.

— Мы имели лучшую на турнире группу поддержки. Украина!, Украина!, что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве, — говорит глава государства.

Как отмечает Зеленский, все это время мы были одной командой и единой страной.

3 июля состоялся матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Поединок завершился разгромной победой подопечных Гарета Саутгейта со счетом 4:0.

Источник: Владимир Зеленский