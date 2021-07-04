Нас абсолютно ничего не сломает — Украина Англия:сле матча с Англией

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко после поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2020 подвел итоги турнира для национальной команды.

Футболист отметил, что несмотря на поражение от родоначальников футбола он горд быть частью этой команды.

— Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счет чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом, — сказал Ярмоленко после игры.

По итогам последнего матча 1/4 финала сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020. Сборная Украины покидает турнир. Выход в четвертьфинал текущего ЧЕ стал лучшим достижением для сине-желтых в истории.

Англичане за выход в финал поспорят с командой Дании. В другом матче путевку на решающий матч Евро-2020 разыграют Испания и Италия.

Фото: УАФ