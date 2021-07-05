Павелко – сборной Украины: спасибо за эмоции от Евро-2020

Украинцы поддерживали свою сборную изо всех уголков земного шара.

Такое мнение выразил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко во время встречи сине-желтых после вылета с Евро-2020.

— Более 40 млн граждан и миллионы наших земляков из Румынии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Португалии, Сербии, Люксембурга, Литвы а также многих других стран прошли путь от первого матча отбора против действующего чемпиона континента до финального свистка в поединке 1/4 финала. Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди! Спасибо за незабываемые эмоции, — сказал Павелко.

По его словам, пробившись в 1/4 финала Евро-2020 украинская команда добилась небывалого успеха.

Павелко добавил, что украинцы в Крыму, Донецке и Луганске болели за своих игроков наравне с жителями Киева, Днепра, Львова, Одессы и Ужгорода.