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Анастасія Рогожінська |

Плачу, но горжусь: соцсети о вылете сборной Украины с Евро-2020

збірна україни, україна - англія євро-2020

3 июля состоялся матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Со счетом 0:4 сине-желтые уступили подопечным Гарета Саутгейта и выбыли из чемпионата Европы.

Несмотря на проигрыш, много украинских болельщиков поблагодарили подопечным Андрея Шевченко за самоотдачу и старания на Евро-2020 и поддержали игроков.

Факты ICTV собрали реакцию соцсети на итог матча Украина — Англия.

Читайте: Украина разгромно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020

Фото: УАФ

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