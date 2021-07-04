3 июля состоялся матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Со счетом 0:4 сине-желтые уступили подопечным Гарета Саутгейта и выбыли из чемпионата Европы.

Несмотря на проигрыш, много украинских болельщиков поблагодарили подопечным Андрея Шевченко за самоотдачу и старания на Евро-2020 и поддержали игроков.

Факты ICTV собрали реакцию соцсети на итог матча Украина — Англия.

Наша казка на Євро-2020 закінчилась

Їдемо додому Дякую, що дійшли до 1/4 !

Тепер треба робити висновки і готуватися до відбору на Чемпіонат Світу ! Україна 0 — 4 Англія#УАФ#МиЗбірна#EURO2020#EURO2020_UAF pic.twitter.com/zmU9w74Usk — Artur ???????? (@arthuruank) July 3, 2021

Давайте просто подякуємо нашій Збірній за те, що ми могли бачити нашу Збірну серед кращих Збірних Європи ???????????? Дякую за це свято футболу, яке ви нам подарували, хлопці ???????????? Дякую нашим фанам. Ви — казкові ???? ✊????????#Україна ???????? #Англія ????????????????????????????#ЄВРО2020 #UKR #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/IUuncsE9I2 — Брюс Всемогутній ???????? (@BruceWillisUA) July 3, 2021

украина ты молодец.

вы вышли впервые за карьеру сборной в 1/4 финала????????????????аплодирую стоя!!!!!

БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

вы старались????#українаанглія — РЕСТ????ДО 9 июля!!бокэ ХЕНДЖИН ДОМА! хината бокэ???? (@sooyeeoonn) July 3, 2021

Давайте підтримувати команду не тільки в моменти виграшу, хлопці зробили все що могли, 1/4 це вже чудовий результат! Як би там не було, вони молодці????????#UKRENG #Euro2020 — øasis (@svidoomist) July 3, 2021

Я хочу сказати дякую нашій збірній, дякую за ці місяці якісної гри. Так було складно , але ви були на достойному рівні. Окрему подяку хочу сказати нашому тренеру завдяки його схем і ідей ми маємо гарний результат, не найкращий але ,як кажуть далі краще #EURO2020 #UKRENG — Alyona (@A42528755) July 3, 2021

Плачу. Але пишаюся нашою збірною, що ми змогли дійти до такого шаленого рівня!) Як каже моя мама:

— Роналду вилетів, Мбаппе теж, а наші залишилися ????

Наші найкращі, я ніколи не перестану це горлати!! У нас ще все попереду.

Слава Україні!????????#UKRENG — ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@_bittersweetm) July 3, 2021

Збірна Англії, так боялась гола Артема Довбика на 120 хвилині, що вирішила все за 50 хвилин #EURO2020 #UKRENG #Україна #збірнаУкраїни — Рома Мельник (@Roman_Melnykkk) July 3, 2021

Ми зараз граємо зі збірною держави, яка майже вигадала цю гру, так шо наша збірна молодці все-рівно#EURO2020 #UKRENG — сквидвард под прикрытием (@zlayavsegda) July 3, 2021

Читайте: Украина разгромно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020

Фото: УАФ