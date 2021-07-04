Несмотря на проигрыш в матче с Англией в чемпионате Евро-2020, УАФ получит от УЕФА более €16 млн. Только за выход в группу каждая федерация получит гонорар в € 9,25 млн.

Выход в плей-офф пополнил казну сборной Украины на € 2 млн, а победа над Швецией добавила еще одну значительную сумму. К тому же, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты.

После того, как украинцы вышли в 1/4 финала, УЕФА заплатит до € 3, 25 млн.

Если бы Украина вошла в полуфинал, то получила бы гонорар в еще € 5 млн.

Победителю в финале заплатят € 10 млн, а проигравшему — € 7 млн.

Призовой фонд континентального первенства составляет € 371 млн.

Что писали игроки в соцсетях

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко прокомментировали поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

Миколенко рассказал о психологическом состоянии после матча и уровне подготовки англичан.

— Всегда сложно отыгрываться после 0: 2. Когда пропускаешь на первых минутах первого тайма и сразу после начала второго тайма. Психологически очень сложно. Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два — на грани фантастики. Это нас немного надломило. Считаю, третий мяч нас добил, — заявил футболист.

Сидорчук отметил, что соперник не удивил, а судьбу игры решили детали. Он также заявил, что результат игры определили стандартные положения.

— Нужно было не отходить от своей игры. В принципе, контролировали ее, и структура была неплохая. Но все решили стандартные положения. Три гола из четырех были забиты головой, отметил Сидорчук.

Он также добавил, что Англия ничем не удивила соперника. Украинские игроки знали, что англичане будут действовать именно таким образом.

— План на игру — максимально закрывать середину. До травмы Кривцова пытались в три опорных закрывать центр поля, перехватывать и играть на нападающего. Детали в играх с такими командами решают, — добавил футболист.

Андрей Ярмоленко в целом положительно оценил выступление команды на турнире и заявил, что гордится своей командой.

— Несмотря на то, что мы проиграли 0:4, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход к такой стадии — огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Да, мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили — считаю, одной из лучших команд мира, — сказал он.

Анатолий Трубин поделился фотографиями с тренировки накануне матча украинцев с Англией.

— Рад, что мое летнее межсезонье проходит именно так, — написал игрок.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выложил фотографию, где команда благодарит фанатов в Риме за поддержку.

— Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем фанатам за вашу удивительную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола,

— говорится в посте.

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В интервью после матча Украина-Англия он прокомментировал игру.

— Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество. Потеря Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже. Это для нас была ощутимая потеря, — отметил он.

О пропущенных быстрых голах в начале первого и второго таймов Шевченко сказал следующее:

— Опять же — это эпизоды, которые мы не доиграли. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали, создавали моменты. Есть разница в классе.

Что касается итогов игры, так тренер заявил, что подводить их пока рано.

— Сделаем, когда прилетим в Киев, поговорим, что было хорошо сделано, а что плохо, — сказал Шевченко.

Источник: Футбол 1