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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Эта вершина оказалась для нас неприступной — Шевченко о поражении в 1/4 финала Евро-2020

Андрій Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Евро-2020 от сборной Англии со счетом 0:4.

Специалист отметил, что его подопечные не отказывались от своей игры, но эта вершина им не по зубам.

— Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан в этом преимущество. Ребятам было трудно. В целом, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов.

Мы пытались противостоять, но эта вершина оказалась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие вершины, — сказал Шевченко.

Он добавил, что отсутствие некоторых игроков сыграло свою роль, ведь команда было не в полном составе.

— Если бы у нас были все игроки, команда укомплектована была бы лучше, игроки бы не получали в течение турнира травмы, приехали в лучшем состоянии.

На Стадио Олимпико сборная Украины уступила Англии со счетом 0:4 в четвертьфинале. За выход в финал подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Дании. Эта игра состоится в Лондоне 7 июля.

Для сборной Украины четвертьфинал стал историческим достижением на чемпионатах Европы. Сине-желтые дошли до такой стадии впервые в своей истории.

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