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Анастасія Рогожінська |

Мы чувствовали: в раздевалке сборной во время Евро-2020 включали трансляции с фанатами

Збірна України

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.

Как сообщил игрок сине-желтых, в раздевалке команды во время чемпионата Европы 2020 включали прямые трансляции с киевской фан-зоны. И эта атмосфера заряжала команду.

— Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами, — подчеркнул Миколенко.

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Допис, поширений Виталий Миколенко (@mikola_16)

По его словам, когда возле киевского ТРЦ Гулливер фанаты болели за национальную команду, то в раздевалке у игроков была прямая трансляция.

— Мы это все видели и чувствовали поддержку каждого, — добавил он.

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3 июля состоялся матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра закончилась поражением сине-желтых со счетом 0:4.

Поэтому 4 июля подопечные Андрея Шевченко вернулась в Киев, где футболистов тепло встретили болельщики.

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