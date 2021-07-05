Полузащитник сборной Испании и Барселоны Педри обещает кардинально изменить имидж, если команда выиграет чемпионат Европы 2020.

Также игрок поделился ожиданиями от грядущего матча Испания — Италия в рамках 1/2 финала Евро-2020.

По словам Педри, испанская команда имеет большой потенциал и собранную команду, однако и Италия демонстрирует хороший футбол.

— Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хорошие, и это будет прекрасная игра, — добавил он.

По мнению футболиста, итальянцы могут создать много проблем для испанцев в полуфинале Евро-2020.

— Это мечта — иметь возможность носить футболку Барселоны и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы 2020, то я побрею голову, — отметил хавбек.

Для Педри это первый большой турнир за национальную сборную. Летом 2020 года его купила каталонская Барселона, и игрок уже уверенно закрепился в составе блаугранас.

2 июля Испания вышла в полуфинал Евро-2020 после победы над Швейцарией в серии пенальти.

Поэтому 6 июля сборная Испании сыграет с командой Италии в рамках 1/2 финала. Встреча пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Подробно о календаре и результатах матчей Евро-2020 — читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Sport.es