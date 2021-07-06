Игрока сборной Украины по футболу Артема Довбика пригласили в Черкассы на торжественное открытие обновленного стадиона специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, выпускником которой он является.

– Одеть футболку сборной Украины по футболу – это большая ответственность и гордость. Такие слова я сегодня услышал от Артема Довбика – нашего футболиста, который забил победный гол в ворота Швеции и вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020. Видели бы вы, с каким восторгом его слушали воспитанники нашей школы олимпийского резерва, – подписал фотографию со спортсменом глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По словам главы области, общаясь с воспитанниками заведения, Артем Довбик рассказал, что с детства мечтал попасть в сборную Украины.

– Так что мечты сбываются! Надо верить в свои силы и действовать! – подытожил Александр Скичко.

Строительство школы олимпийского резерва в Черкассах, в которой ранее учился Артем Довбик, длилось четыре года.

За 12,6 млн грн из государственного и местного бюджетов построили футбольное поле, трибуны для зрителей, дорожки для бега по прямой и по кругу, сектора для прыжков в высоту, сектор для метания копья, площадку для тренажеров и павильон для спортивного инвентаря.

Это гордость: Довбик рассказал о своей игре за сборную Украины / 4 фотографии

29 июня в матче Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020 Артем Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Футболист забил мяч на 121-й минуте встречи. Со счетом 2:1 сборная Украины победила команду Швеции и впервые вошла в 1/4 финала чемпионата.

Уже 1 июля в родном городе Довбика озвучили предложение присвоить ему звание почетного гражданина Черкасс.

Этот вопрос обещают рассмотреть на исполкоме и включить в повестку дня следующей сессии горсовета.

4 июля сборная Украины по футболу вернулась домой после того, как прекратила участие в Евро-2020 в 1/4 финала после матча со сборной Англии.

Источник: Александр Скичко, управление по делам семьи, молодежи и спорта ОГА

Фото: Александр Скичко, управление по делам семьи, молодежи и спорта ОГА