В столице Японии Токио полицейские будут использовать аэростат во время Олимпийских и Паралимпийских игр для усиления мер безопасности. Прибор оснащен специальной камерой наблюдения.

Аэростат для наблюдения будет находиться на высоте около 100 м над районами вокруг Токийского залива. Именно здесь расположено много мест для проведения соревнований.

По данным полицейских, аэростат диаметром около 6 м. На нем установлена ​​камера высокой функциональности, позволяющая быстро выявить подозрительные перемещения людей.

Соответствующие изображения будут передавать в штаб полиции Токио.

Также эти снимки будут использовать для получения информации о движении транспорта во время Игр.

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Источник: NHK