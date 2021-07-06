В столице Японии Токио полицейские будут использовать аэростат во время Олимпийских и Паралимпийских игр для усиления мер безопасности. Прибор оснащен специальной камерой наблюдения.
Аэростат для наблюдения будет находиться на высоте около 100 м над районами вокруг Токийского залива. Именно здесь расположено много мест для проведения соревнований.
По данным полицейских, аэростат диаметром около 6 м. На нем установлена камера высокой функциональности, позволяющая быстро выявить подозрительные перемещения людей.
Соответствующие изображения будут передавать в штаб полиции Токио.
Также эти снимки будут использовать для получения информации о движении транспорта во время Игр.
Читайте:
- Организаторы Олимпийских игр запретили зрителям употреблять алкоголь
- Олимпиада в Токио: организаторы определили количество зрителей
- На церемонии открытия и закрытия Олимпиады допустят не всех спортсменов
Источник: NHK