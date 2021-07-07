В одном из матчей 1/8 финала сборная Англии на родном Уэмбли выбила из турнира команду Германии со счетом 2:0. В конце матча режиссеры трансляции показали на трибунах маленькую болельщицу маншафт, которая плакала в объятиях отца.

В этот момент трибуны Уэмбли зашумели еще громче, что спровоцировало скандал в сети.

Пользователи в социальных сетях выразили мнение, что взрослые английские болельщики смеялись с горя маленькой девочки. Также в сети начали появляться оскорбительные сообщения о девочке, которую обзывали нецензурными словами и вспоминали Гитлера и Анну Франк.

Отсылок к Германии времен 1930-40-х было много и в основном комментарии имели следующую ​​структуру: Где были твои слезы, когда Гитлер убил миллионы?

Житель южного Уэльса Джоэл Хьюз, чтобы доказать, что не все британцы такие ужасные в своих взглядах, создал страницу JustGiving, чтобы собрать для девочки 500 фунтов стерлингов (около $700). В итоге удалось собрать $50 тыс.

На странице по сбору средств семья девочки отметила в комментарии, что они хотели бы передать эти деньги Unicef.

— Наша дочь просит, чтобы ваши щедрые пожертвования передали фонду Unicef ​​и, таким образом, ваша доброта принесла бы пользу. В интересах нашей дочери и нашей семьи мы хотели бы сохранить анонимность, но хотим поблагодарить всех за вашу замечательную поддержку, — говорится в заявлении.

51-летний Хьюз рассказал, что ему было неприятно и мучительно от такого огромного количества ксенофобских оскорблений в адрес ребенка. Мужчина добавил, что хотел собрать 500 фунтов, чтобы купить девочке приятный подарок.