Неймар встретится с Месси: на Копа Америка 2021 определились финалисты турнира

На Копа Америка 2021 определились финалисты турнира. В борьбе за главный футбольный трофей Южной Америки сойдутся сборные Аргентины и Бразилии.
В первом полуфинальном матче сборная Бразилии минимально осилила команду Перу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек селесао Лукас Пакета после паса от Неймара. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на Олимпийском стадионе Нилтона Сантоса.
В другом матче сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии (1:1, пен. 3:2) на Национальном стадионе в бразильской столице.
Первый гол альбиселесте забили уже на седьмой минуте после точного удара Лаутаро Мартинеса с паса от Лионеля Месси. Во втором тайме колумбийцы сравняли усилиями Луиса Диаса.
По регламенту турнира овертайма не предусмотрены и после основного времени футболисты перешли к пробития послематчевых пенальти. Аргентинцы реализовали три одиннадцатиметровых удара, тогда как колумбийцы только два. В то же время, голкипер сборной Аргентины Эмильяно Мартинес трижды парировал удары колумбийских футболистов.
Финал Копа Америка 2021 состоится 11 июля в 3.00 по киевскому времени на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.
В матче за третье место, который состоится на Национальном стадионе в Бразилиа 10 июля в 3.00 по киевскому времени, сойдутся команды Колумбии и Перу.