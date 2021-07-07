Двум гребцам из России Никите Моргачову и Павлу Сорину запретили ехать вместе со сборной на Олимпийские игры 2020 в Токио. Спортсмены сдали положительные тесты на допинг.
17 июня Моргачов и Сорин сдали в Греции тесты во время спортивных сборов. Тогда же в пробках российских спортсменов нашли запрещенное вещество мельдоний.
Однако сами гребцы отрицают свою вину. Они уверяют, что мельдоний якобы мог содержаться в пищевых добавках, которые они употребляли по согласованию с тренерским штабом.
После их слов специалисты решили завтра, 8 июля, взять вторые пробы для подтверждения наличия этого препарата.
Но несмотря на это руководители сборной России для перестрахования решили исключить из списка на Олимпиаду 2020 этих спортсменов.
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Источник: Baza