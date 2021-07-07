Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе, пыталась совершить самоубийство

Сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который трагически погиб в авиакатастрофе, пыталась совершить самоубийство. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Аргентинские СМИ сообщают, что Ромина Сала госпитализирована в больницу Хосе Марии Каллена в аргентинском городке Санта-Фе. Ее подключили к аварату искусственной вентиляции легких и врачи борются за ее жизнь.

В больницу женщину привезли в состоянии алкогольного опьянения и с признаками попытки самоубийства через повешение. Медики предполагают, что Ромина пыталась покончить с собой.

Эмилиано Сала трагически погиб над Ла-Маншем 21 января 2019 года. Самолет с футболистом на борту совершал рейс из Франции в Великобританию. Сала именно согласовал детали перехода из Нанта в Кардифф.

Позднее поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело игрока.

Одной из причин падения самолета называют отравление пилота судна Дэвида Ибботсон угарным газом. Причиной попадания газа в салон самолета могли стать утечки в системе отопления и вентиляции.

Расследование причин катастрофы затягивается из-за пандемии коронавируса.

Отец Эмилиано Салы Орасио умер спустя три месяца после гибели сына. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Источник: TN Deportivo