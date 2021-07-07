Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020

Андрій Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета сине-желтых с Евро-2020 обратился со словами благодарности к итальянским болельщикам. Также он поздравил Роберто Манчини с выходом команды Италии в финал чемпионата Европы.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

В частности, Шевченко поблагодарил фанатов из Италии за поддержку сине-желтых во время 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).

— От себя и всех украинцев спасибо болельщикам Милана и всех итальянским фанатам, которые поддерживали нас на этом турнире, — написал Шевченко

Также он поздравил своего коллегу Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал.

Читайте
Евро-2020: календарь и результаты матчей

6 июля состоялся матч Италия-Испания в рамках 1/2 финала Евро-2020. Подопечные Манчини переиграли испанцев в серии пенальти 4:2 и стали первым финалистом.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка