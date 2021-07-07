Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета сине-желтых с Евро-2020 обратился со словами благодарности к итальянским болельщикам. Также он поздравил Роберто Манчини с выходом команды Италии в финал чемпионата Европы.

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В частности, Шевченко поблагодарил фанатов из Италии за поддержку сине-желтых во время 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).

— От себя и всех украинцев спасибо болельщикам Милана и всех итальянским фанатам, которые поддерживали нас на этом турнире, — написал Шевченко

Также он поздравил своего коллегу Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал.

6 июля состоялся матч Италия-Испания в рамках 1/2 финала Евро-2020. Подопечные Манчини переиграли испанцев в серии пенальти 4:2 и стали первым финалистом.