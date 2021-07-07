Смесь сквоша, пинг-понга и большого тенниса: что такое падел и где можно поиграть в Украине

Смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша — падел, который безумно популярен в Европе и странах Латинской Америки, имеет все шансы завоевать популярность и в Украине.

В первом в Украине спортивном парке ракетковых видов спорта Kyiv Racket Sports Park для журналистов продемонстрировали, что собой представляет эта игра. Инициаторами мероприятия выступили Спортивный комитет Украины, ОО Украинская падел федерация и Федерация бадминтона Украины.

Украинцам падел презентовали звезды этого вида спорта — чемпион Испании, серебряный призер мирового первенства Манолин Фернандез Диаз и лидер мирового рейтинга, чемпион Европы Якобо Бланко де Мигель.

— Чем больше появляется игр, которые нравятся людям, тем лучше. Таким образом увеличивается количество людей, которые будут заниматься спортом. Падел — это очень динамичная игра, которая развивается в странах ЕС и, к примеру, входит в пятерку самых популярных видов спорта в Испании. Если в профессиональный бадминтон мы играем только в помещениях, то в падел можно играть еще и на улице: на пляже, в лесу, на парковках, — рассказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Сегодня падел является самым популярным в Испании, Мексике, Андорре, а также в Аргентине. Неудивительно, что этот вид спорта, который захватывает все больше стран планеты, уже внесли в программу Европейских игр, которые пройдут в Польше в 2023 году.

— Убежден, что это первая ступенька к Олимпийским играм и это будет следующий этап. Возможно даже, это будет Париж, но в показательной программе, — подытожил Днепров.

Падел понемногу завоевывает свою приверженность и в Украине. Те, кто выбрал этот вид спорта, получают удовольствие от игры независимо от того, занимаются ли они профессионально или являются любителями.

— Сегодня в Украине в падел играют около 500 игроков. Это только те, о которых мы знаем, и это только за последний год, — рассказал президент ОО Украинская падел федерация Максим Продан.

В падел чаще всего играют в паре, когда в игре участвуют сразу четыре человека. Однако как для парной, так и для одиночной игры используется площадка одинаковых размеров.

В Министерстве молодежи и спорта радостно воспринимают появление любого нового вида спорта, ведь уверены, что за счет разнообразия каждый украинец сможет себе выбрать любой вид спорта по душе. А падел обещают развивать и помогать в его продвижении на территории Украины.

— Для нас очень важно вообще развитие физической культуры и спорта, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы все слои населения занимались спортом. Очень приятно, что появился такой вид спорта, где мы видим массовость. Регби — очень интересный и скоростной вид спорта. Будем развивать и помогать, — сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Что такое падел?

По сравнению с большим теннисом, у падел корт значительно меньше, сетка натянута ниже, а играют в него специальными ракетками и твердым герметичным мячом. Также в игре используют стены, как в сквоше.

Падел изобрел Энрике Коркуера в Акапулько (Мексика) в 1969 году. Однако существует мнение, что зародыши его прослеживаются еще в начале 1920-х годов, когда этот вид спорта вошел в моду на круизных кораблях.

12 июля 1991 в Мадриде была основана Международная падел федерация.

Для игры в падел используется мяч, по размерам похожий на мяч для большого тенниса, однако меньшего веса и более мягкий. Ракетка — длиной 45,7 см. Поверхность ракетки сплошная с просверленными отверстиями (для уменьшения веса).

Падел-корт имеет размер — 10×20 метров. Разметка корта проходит на расстоянии 7 м от сетки, поперечно корта идет линия подачи, а центральная линия разделяет корт на две равные части, поскольку классический падел — игра два на два.

Паделом увлекается немало спортсменов из других видов спорта. Например, футболисты Златан Ибрагимович, Франческо Тотти, Джанлука Дзамбротта, Улоф Мельберг, Хенрик Ларссон, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Николо Аморузо, Кристиан Брокки. Среди украинских спортсменов играют теннисист Андрей Медведев, бадминтонист Артем Почтарев и главный тренер футбольной сборной Андрей Шевченко.

Поиграть в падел в Украине можно в Олимпийском центре Конча-Заспа (один специализированный корт), Kyiv Racket Sports Park (три специализированных корта), Vorzel Padel Club (два специализированных корты), спортклуб Sofiya в г. Ровно (два специализированных корта).