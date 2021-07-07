Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Евро-2020: календарь и результаты матчей

Вемблі, Євро-2020

Долгожданное Евро-2020 стартовало 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоялось на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.

Матчи Евро-2020 принимают 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего в турнире принимают участие 24 команды.

По регламенту, на стадии группового этапа каждой из сборных предстоит сыграть по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Групповой этап стартовал 11 июня и завершился 23 июня. Матчи 1/8 финала состоялись 26-29 июня, четвертьфиналы 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Читайте
Путь к Уэмбли: все, что нужно знать о стадионах Евро-2020

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.

Финал

Воскресенье, 6 июля

Лондон, стадион Уэмбли

22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия _:_ Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия/Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания

1/2 финала

Вторник, 6 июля

22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия 1:1 (пен. 4:2) Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания

Середа, 7 июля

22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия _:_ Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания

1/4 финала

Пятница, 2 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария  1:1 (пен. 1:3) Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания
22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия 1:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия

Суббота, 3 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Чехия 1:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания
22:00  Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина 0:4  Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия

1/8 финала

Суббота, 26 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Уэльс 0:4 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания
22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия 2:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Австрия

Воскресенье, 27 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Нидерланды 0:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Чехия
22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия 1:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Португалия

Понедельник, 28 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Хорватия 3:5 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания
22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Франция 3:3 (пен. 4:5) Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария

Вторник, 29 июня

19:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия 2:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Германия
22:00 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швеция 1:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина

Групповой этап

1 тур

Пятница, 11 июня

22:00  А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Турция 0:3 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия

Суббота, 12 июня

16:00 А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Уэльс 1:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария
19:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания 0:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Финляндия
22:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия 3:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Россия

Воскресенье, 13 июня

16:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия 1:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Хорватия
19:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Австрия 3:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Северная Македония
22:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Нидерланды 3:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина

Понедельник, 14 июня

16:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Шотландия 0:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Чехия
19:00 Е Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Польша 1:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Словакия
22:00 Е Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания 0:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швеция

Вторник, 15 июня

19:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Венгрия 0:3 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Португалия
22:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Франция 1:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Германия

2 тур

Среда, 16 июня

16:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Финляндия 0:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Россия
19:00 А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Турция 0:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Уэльс
22:00 А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия 3:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария

Четверг, 17 июня

16:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина 2:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Северная Македония
19:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания 1:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия
22:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Нидерланды 2:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Австрия

Пятница, 18 июня

16:00 Е Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швеция 1:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Словакия
19:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Хорватия 1:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблицаЧехия
22:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия 0:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Шотландия

Суббота, 19 июня

16:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Венгрия 1:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Франция
19:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Португалия 2:4 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Германия
22:00 E Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания 1:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Польша

3 тур

Воскресенье, 20 июня

19:00 А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия 1:0 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Уэльс
19:00 А Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария 3:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Турция

Понедельник, 21 июня

19:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Северная Македония 0:3 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Нидерланды
19:00 С Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина 0:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Австрия
22:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Россия 1:4 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания
22:00 В Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Финляндия 0:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия

Вторник, 22 июня

22:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Хорватия 3:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Шотландия
22:00 D Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Чехия 0:1 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия

Среда, 23 июня

19:00 E Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Словаччина 0:5 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания
19:00 E Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швеция 3:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Польша
22:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Германия 2:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Венгрия
22:00 F Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблицаПортугалия 2:2 Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Франция

Турнирная таблица

Группа А

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Италия 3 3 0 0 7 0 9
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Уэльс 3 1 1 1 3 2 4
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швейцария 3 1 1 1 4 5 4
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Турция 3 0 0 3 1 8 0

Группа В

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Бельгия 3 3 0 0 7 1 9
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Дания 3 1 0 2 5 4 3
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Финляндия 3 1 0 2 1 3 3
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Россия 3 1 0 2 2 7 3

Группа С

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Нидерланды 3 3 0 0 8 2 9
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Австрия 3 2 0 1 4 3 6
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Украина 3 1 0 2 4 5 3
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Северная Македония 3 0 0 3 2 8 0

Группа D

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Англия 3 2 1 0 2 0 7
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Хорватия 3 1 1 1 4 3 4
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Чехия 3 1 1 1 3 2 4
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Шотландия 3 0 1 2 1 5 1

Группа E

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Швеция 3 2 1 0 4 2 7
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Испания 3 1 2 0 6 1 5
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Словакия 3 1 0 2 2 7 3
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Польша 3 0 1 2 4 6 1

Группа F

Команда И П Н П З П О
1. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Франция 3 1 2 0 4 3 5
2. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Германия 3 1 1 1 6 5 4
3. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Португалия 3 1 1 1 7 6 4
4. Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Венгрия 3 0 2 1 3 6 2

Фото: Getty Images

Читайте: Украина - Англия: онлайн трансляция матча Евро-2020

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка