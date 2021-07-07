Евро-2020 стартовал 11 июня в Риме на Стадио Олимпико с матча между командами Турции и Италии в квартете А.

Турнир продлится до 11 июля, когда состоится финал на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Действующий чемпион турнира, сборная Португалии, выбыла из 1/8, уступив Бельгии. Сейчас на трофей Евро-2020 претендует четыре национальных сборных.

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал, однако проиграла в матче с Англией и поехала домой.

Расписание матчей на Евро-2020:

1-й тур

11 июня, пятница

Матч 1. Группа А. Турция — Италия (Рим) 22.00

12 июня, суббота

Матч 2. Группа A. Уэльс — Швейцария (Баку) 16.00

Матч 3. Группа B. Дания — Финляндия (Копенгаген) 19.00

Матч 4. Группа B. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург) 22.00

13 июня, воскресенье

Матч 5. Группа D. Англия — Хорватия (Лондон) 16.00

Матч 6. Группа C. Австрия — Северная Македония (Бухарест) 19.00

Матч 7. Группа C. Голландия — Украина (Амстердам) 22.00

14 июня, воскресенье

Матч 8. Группа D. Шотландия — Чехия (Глазго) 16.00

Матч 9. Группа E. Польша — Словакия (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 10. Группа E. Испания — Швеция (Севилья) 22.00

15 июня, четверг

Матч 11. Группа F. Венгрия — Португалия (Будапешт) 19.00

Матч 12. Группа F. Франция — Германия (Мюнхен) 22.00

2-й тур

16 июня, среда

Матч 13. Группа B. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 14. Группа A. Турция — Уэльс (Баку) 19.00

Матч 15. Группа A. Италия — Швейцария (Рим) 22.00

17 июня, четверг

Матч 16. Группа C. Украина — Северная Македония (Бухарест) 16.00

Матч 17. Группа B. Дания — Бельгия (Копенгаген) 19.00

Матч 18. Группа C. Нидерланды — Австрия (Амстердам) 22.00

18 июня, пятница

Матч 19. Группа E. Швеция — Словакия (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 20. Группа D. Хорватия — Чехия (Глазго) 19.00

Матч 21. Группа D. Англия — Шотландия (Лондон) 22.00

19 июня, суббота

Матч 22. Группа F. Венгрия — Франция (Будапешт) 16.00

Матч 23. Группа F. Португалия — Германия (Мюнхен) 19.00

Матч 24. Группа E. Испания — Польша (Севилья) 22.00

3-й тур

20 июня, воскресенье

Матч 25. Группа A. Италия — Уэльс (Рим) 19.00

Матч 26. Группа A. Швейцария — Турция (Баку) 19.00

21 июня, воскресенье

Матч 27. Группа C. Северная Македония — Нидерланды (Амстердам) 19.00

Матч 28. Группа C. Украина — Австрия (Бухарест) 19.00

Матч 29. Группа B. Россия — Дания (Копенгаген) 22.00

Матч 30. Группа B. Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург) 22.00

22 июня, четверг

Матч 31. Группа D. Чехия — Англия (Лондон) 22.00

Матч 32. Группа D. Хорватия — Шотландия (Глазго) 22.00

23 июня, среда

Матч 33. Группа E. Словакия — Испания (Севилья) 19.00

Матч 34. Группа E. Швеция — Польша (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 35. Группа F. Германия — Венгрия (Мюнхен) 22.00

Матч 36. Группа F. Португалия — Франция (Будапешт) 22.00

Плей-офф

26 июня, суббота

Матч 37. 1/8 финала. Уэльс — Дания (Амстердам) 19.00

Матч 38. 1/8 финала. Италия — Австрия (Лондон) 22.00

27 июня, воскресенье

Матч 39. 1/8 финала. Нидерланды — Чехия (Будапешт) 19.00

Матч 40. 1/8 финала. Бельгия — Португалия (Севилья) 22.00

28 июня, понедельник

Матч 41 1/8 финала. Хорватия — Испания (Копенгаген) 19.00

Матч 42. 1/8 финала. Франция — Швейцария (Бухарест) 22.00

29 июня, вторник

Матч 43. 1/8 финала. Англия — Германия (Лондон) 19.00

Матч 44. 1/8 финала. Швеция — Украина (Глазго) 22.00

2 июля, пятница

Матч 45. 1/4 финала. Швейцария — Испания (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 46. 1/4 финала. Бельгия — Италия (Мюнхен) 22.00

3 июля, суббота

Матч 47. 1/4 финала. Чехия — Дания (Баку) 19.00

Матч 48. 1/4 финала. Украина — Англия (Рим) 22.00

6 июля, вторник

Матч 49. 1/2 финала. Италия — Испания (Лондон) 22.00

7 июля, среда

Матч 50. 1/2 финала. Англия — Дания (Лондон) 22.00

финал

11 июля, воскресенье

Матч 51. Италия — П.50 (Лондон) 22.00

Стадионы Евро-2020

По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир состоится в 11-ти городах Европы. Сначала Евро-2020 также должны были принять Дублин и Бильбао, но в УЕФА лишили права быть хозяевами турнира эти города и добавили в список Севилью.

Факты ICTV рассказывают о 11 стадионах, которые примут Евро-2020.