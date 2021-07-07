Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в ЧМ в РФ — УАФ поддержала

Украинская ассоциация футбола поддержала решение не ехать на чемпионат мира 2021 по пляжному футболу, который состоится в Российской Федерации. Такое решение ранее приняла Ассоциация пляжного футбола Украины.

— УАФ поддерживает решение исполкома Ассоциации пляжного футбола Украины об отказе от участия национальной сборной по пляжному футболу в чемпионате мира, который состоится в Москве с 19 по 29 августа. Такая позиция наших коллег из АПФУ абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации МИД Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

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В УАФ отметили, что в приказе Минмолодьспорта от 11.04.2018 № 1554 Относительно запрета участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории РФ содержится рекомендация всем спортивным федерациям воздержаться от поездок на спортивные мероприятия в России. В частности, во избежание необоснованного задержания членов сборных команд.

МИД со своей стороны рекомендует реально оценивать ситуацию по безопасности при планировании поездок в Россию для всех граждан Украины. Именно вопросы безопасности, как для футболистов, так и для наших болельщиков, в том числе в контексте вспышки новой волны пандемии Covid-19 и самого опасного на данный момент штамма этой болезни — Дельта, является ключевым при принятии решений об участии в соревнованиях на территории России.

Из-за вспышки нового штамма в РФ с 5 июля в Украине начали действовать новые меры для всех, то въезжает в Украину из территории РФ. Об этом также напомнили в УАФ.

— Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность — их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в мероприятиях, которые проходят в РФ, является абсолютно логичным, — подытожили в УАФ.

6 июля стало известно, что ФИФА получила официальное уведомление от УАФ касательно решения не участвовать в ЧМ по пляжному футболу на территории РФ.

Сборная Украины по пляжному футболу успешно преодолела квалификацию в финальную стадию турнира на прошлой неделе. Вместо Украины на ЧМ-2021 примет участие сборная Швейцарии.

Фото: АПФУ