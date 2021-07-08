Экс-капитан Реала Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Бывший капитан мадридского Реала Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ. Об этом парижский клуб сообщил на своих страницах в социальных сетях.

В парижский клуб 35-летний испанец перешел на правах свободного агента. В ПСЖ Рамос будет играть под своим любимым четвертым номером.

Центральный защитник сборной Испании и клуб заключили соглашение сроком до 30 июня 2023 года.

Рамос покинул мадридский Реал в конце июня из-за окончания контракта. За королевский клуб он выступал с 2005 года.

Вместе с галактикос он пять раз становился чемпионом Испании, завоевывал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и четыре раза — победителем клубного чемпионата мира.

В прошлом сезоне за сливочных он сыграл в 15 матчах, в которых отметился двумя голами. Трансферная стоимость футболиста на портале Transfermarkt оценивается в €10 млн.